В Казани из-за футбольного матча ограничат продажу алкоголя

Из-за футбольной игры между «Рубином» и ЦСКА в Казани 21 октября ограничат розничную реализацию алкоголя. Постановление подписал глава правительства Татарстана Алексей Песошин. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Алкоголь не будут продавать в магазинах около «Ак Барс Арены», где пройдет сама игра. Это точки на улицах Амирхана, Чистопольской, Адоратского, Лаврентьева, по границе обводного моста третьей транспортной дамбы до улицы Троицкий лес. Кроме того, под запрет попадают магазины на улицах Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской, Чернышевского. При этом в ресторанах и кафе алкоголь продавать будут.

В пресс-службе отметили, что ограничение продажи алкоголя было принято в соответствии с федеральным законом для обеспечения безопасности при проведении игры.

"Ъ-Казань"