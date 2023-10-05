В Волгоградской области расследуют незаконную субаренду рыболовных участков

Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту получения денег за право ловить рыбу в Цимлянском водохранилище, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным силовиков, две предпринимательницы получили от регионального комитета сельского хозяйства исключительное право на осуществление промышленного рыболовства на упомянутой территории.

Подозреваемые стали искать рыбаков и брать с них деньги за вылов водных ресурсов в неограниченном количестве. Так с февраля 2022 года по апрель 2023го подозреваемые получили 300 тыс. руб. от одного из подозреваемых в коммерческом подкупе (п. «б, в» ч.3 ст.204 УК РФ).

Другой потенциальный клиент усомнился в законности схемы и обратился в правоохранительные органы. «Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные УЭБиПК ГУ МВД России по области», — отметили в СКР.

Теперь двух женщин также подозревают в коммерческом подкупе (п. «а, в, г» ч.7 ст.204 УК РФ). По соответствующей статье фигурантам грозит до девяти лет лишения свободы.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.