Конкурс на пост главы Переславля назначат 6 октября

Переславская городская дума соберется на первое заседание нового созыва 6 октября, в повестку включен вопрос о назначении конкурса на должность главы городского округа. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

В течение полутора лет в городском округе нет официально утвержденного руководителя. В апреле 2022 года Ирина Строкинова покинула пост главы Переславля-Залесского и стала помощницей губернатора Михаила Евраева. И.о. главы назначили Александра Тарасенкова. По федеральному закону новый глава муниципалитета должен быть назначен в течение полугода после досрочной отставки предыдущего. Конкурс прошел в июле 2022 года, однако никто из кандидатов не набрал достаточного количества голосов для победы. С этого времени гордума неоднократно отказывалась назначать новый конкурс, а господин Тарасенков ушел в отставку. Его на посту заменил Дмитрий Зяблицкий.

Теперь суд по иску одного из кандидатов в главы Переславля обязал думу на первом заседании назначить конкурс по отбору кандидатов на пост главы Переславля-Залесского. Сегодня «Ъ-Ярославль» сообщили в администрации Переславля, что этот вопрос включен в повестку заседания. В городскую думу восьмого созыва прошло большинство кандидатов от партии «Единая Россия».

Алла Чижова