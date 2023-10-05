Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Конкурс на пост главы Переславля назначат 6 октября

Переславская городская дума соберется на первое заседание нового созыва 6 октября, в повестку включен вопрос о назначении конкурса на должность главы городского округа. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе администрации.

Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

В течение полутора лет в городском округе нет официально утвержденного руководителя. В апреле 2022 года Ирина Строкинова покинула пост главы Переславля-Залесского и стала помощницей губернатора Михаила Евраева. И.о. главы назначили Александра Тарасенкова. По федеральному закону новый глава муниципалитета должен быть назначен в течение полугода после досрочной отставки предыдущего. Конкурс прошел в июле 2022 года, однако никто из кандидатов не набрал достаточного количества голосов для победы. С этого времени гордума неоднократно отказывалась назначать новый конкурс, а господин Тарасенков ушел в отставку. Его на посту заменил Дмитрий Зяблицкий.

Теперь суд по иску одного из кандидатов в главы Переславля обязал думу на первом заседании назначить конкурс по отбору кандидатов на пост главы Переславля-Залесского. Сегодня «Ъ-Ярославль» сообщили в администрации Переславля, что этот вопрос включен в повестку заседания. В городскую думу восьмого созыва прошло большинство кандидатов от партии «Единая Россия».

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...