Средняя номинальная зарплата в Челябинской области выросла на 15,4%

За январь-июль средняя начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций Челябинской области увеличилась на 15,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 55,8 тыс. руб. Об этом сообщает Челябинскстат.

Наиболее высокие темпы роста средней номинальной зарплаты за год отмечены на предприятиях общественного питания и в гостиницах (+24,9%), в организациях, занятых профессиональной, научной и технической деятельности (+20,8%), операциями с недвижимостью (+20,3%). Снижение размера оплаты труда зафиксировано в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (-4,5%), сегменте прочих услуг (-11,1%). Лидерами по размеру средней начисленной зарплаты стала отрасль научных исследований и разработок (92,2 тыс. руб.), финансовая и страховая деятельность (74,4 тыс. руб.), сфера информации и связи (73,5 тыс. руб.).

Реальная зарплата, по оценке экономического блока правительства региона, за январь-июль выросла на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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