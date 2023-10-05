У метро «Проспект Ветеранов» появится новый торгово-офисный центр

Девелопер Orange Group переделает бывшее здание «Ростелекома», расположенное около выхода из метро «Проспект Ветеранов», в торгово-офисный комплекс. Многофункциональный объект не будет конкурировать с классическими торговыми центрами в спальных районах, рассказали «Новому проспекту» в компании.

Бывший офис «Ростелекома» расположен по адресу: Дачный проспект, д.17к2. Его площадь с учетом чердачного помещения составляет 4,1 тыс. кв. м. Инвестиции в объект в компании не раскрывают. Дата открытия пока тоже неизвестна. В настоящее время девелопер заключает договоры с якорными арендаторами будущего центра.

Директор Orange Estate Management, входящей в Orange Group, Лилия Богатырева рассказала изданию, что на выбор формата повлияло расположение здания, которое заключает в себе противоречие. С одной стороны, объект находится у выхода из метро, с другой — «до жилых домов довольно далеко и вокруг сложно переходимые дороги». На первых этажах здания разместят торговые объекты, на других — административно-деловой центр, рассказала директор департамента исследований рынка компании Maris Алена Волобуева, знакомая с проектом.

Здание на Дачном проспект было построено в 1973 году. Его площадь составляла 3,6 тыс. кв. м. В 2021 году Orange Group купила его у «Ростелекома» и подала документы на регистрацию чердачного этажа, что позволило увеличить площадь до 4,1 тыс. кв. м.

Компания Orange Group — многопрофильный холдинг, которые реализует проекты в сфере девелопмента, отельным и ресторанным бизнесом. Ему принадлежит сеть гостиниц Izzzi, торговый центр Zebra, торгово-гостиничный центр Meet Point G47.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте