Более 150 школьников Таманского полуострова присоединились к волонтерскому движению ОТЭКО «Энергия добра»

Волонтерскому движению ОТЭКО исполнился год. За это время его участники — школьники станицы Тамань — показали свое неравнодушие в вопросах помощи нуждающимся, защите окружающей среды и даже в проекте о перспективах развития родного Таманского полуострова. Теперь к ним присоединились еще 86 учеников из школ поселков Волна и Прогресс. Юные волонтеры получили возможность реализовать при поддержке ОТЭКО собственные идеи по улучшению жизни на полуострове, а также найти новых друзей и единомышленников.

За год с момента старта проекта «Энергия добра» ученики школ №9 и 28 станицы Тамань приняли участие во Всероссийской акции по уборке берегов «Вода России», высадке лесозащитных полос в Таманском сельском поселении, экоакции по выпуску мальков рыб «Реки впадают в моря» и во многих других социально значимых проектах на территории Темрюкского района.

«Результаты первого года работы "Энергии добра" показали, что волонтерское движение уже состоялось: оно востребовано, пользуется популярностью. Об этом говорят отзывы детей и родителей, учителей и жителей станиц и поселков. Ну и, конечно, сухие цифры: к движению только за пилотный год присоединились 68 ребят,— комментирует директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александр Бурмака.— Сейчас волонтеров стало еще больше, а значит, и возможностей делать добрые дела у нас значительно прибавилось».

Чтобы привлечь новых волонтеров, специалисты компании провели в конце сентября презентацию целей, проектов и достижений движения для 600 учеников школ №9 и 28 Тамани, 16 и 32 поселков Прогресс и Волна. Ребята из 8–10-х классов познакомились с результатами прошедших мероприятий и направлениями волонтерского движения.

Особое место в работе «Энергии добра» занимает экологическое волонтерство: активисты участвуют в станичных и федеральных акциях по очистке морских берегов от штормового мусора, выпуску мальков рыб в лиманы и реки, посадке деревьев. Еще волонтеры участвуют в гуманитарных акциях, помогают в реализации культурно-просветительских проектов, организации спортивных соревнований и мастер-классов звезд спорта, театральных постановок.

Большое внимание ОТЭКО уделяет гражданскому и патриотическому воспитанию волонтеров. Активисты встречаются с семьями ветеранов Великой Отечественной войны, ухаживают за памятниками. Для участников «Энергии добра» компания проводит экскурсии по музейным комплексам и значимым местам малой родины, интеллектуальные викторины и спартакиады.

Кроме того, «Энергия добра» открывает для неравнодушных ребят возможность применить на благо свои таланты, передать свой опыт другим детям — тем, кто гораздо младше. Ребята проводят для дошкольников в детских садах экологические уроки и музыкальные занятия, тренинги по лепке и рисованию.

«Энергия добра» интегрирована в добровольческое движение страны. Время участия в мероприятиях отмечается на специализированном портале Добро.ру, эти часы учитываются в виде дополнительных баллов к результатам ЕГЭ и могут помочь школьникам при поступлении в вуз.

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