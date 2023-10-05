В Нижегородской области зарегистрировано 16 случаев отравления грибами

С начала года в Нижегородской области зарегистрировано 16 пострадавших от отравлений грибами. По данным регионального управления Роспотребнадзора, среди пострадавших четверо детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В управлении уточнили, что все случаи отравления связаны с потреблением в пищу грибов собственного сбора и приготовления. В этом году все случаи отравления закончились благоприятно. Пострадавшим в лечебных учреждениях была оказана необходимая помощь.

В 2022 году в Нижегородской области грибами отравились также 16 человек. Один из случаев отравления был массовым — в Сосновском районе в приемный покой ЦРБ доставлены были доставлены сразу 10 человек. Пострадавшие оказались членами двух семей. Глава одной из них набрал в лесу грибов-зонтиков, приготовил их и угостил родных и знакомых. Обошлось без летальных исходов.

Андрей Репин