«Донецкая мануфактура М» увеличила производство в 1,5 раза в январе-августе

АО «Донецкая мануфактура М» за восемь месяцев текущего года увеличило объем производства домашнего текстиля, махровых и вафельных тканей в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на замгубернатора Ростовской области Игоря Сорокина.

«В январе-августе 2023 года предприятие произвело продукции в денежном выражении на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года»,— рассказал Игорь Сорокин.

Также отмечается, что по итогам восьми месяцев на предприятии увеличилась отгрузка товаров на 22% в денежном выражении относительно аналогичного периода прошлого года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Донецкая мануфактура М» учреждено в Донецке Ростовской области в 1998 году. Предприятие специализируется на производстве хлопчатобумажных тканей. Управляющая компания — ООО «Группа Мегаполис». В 2022 году выручка компании составила 1,5 млрд руб., а чистая прибыль 75,5 млн руб.

Анастасия Назарова