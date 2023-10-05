ОАТС «Дом.ру Бизнес» помогла туроператору автоматизировать прием входящих звонков и повысить контроль работы сотрудников

«Золотая Русь» — туроператор полного спектра услуг санаторно-курортного лечения на территории РФ. Более 20 лет успешно работает с корпоративными клиентами, индивидуальными туристами и ведущими туристическими агентствами. Ежемесячно в компанию поступает сотни заявок, большая часть которых по телефону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Дом.ру Бизнес» Фото: «Дом.ру Бизнес»

В качестве средства коммуникации применяли аналоговое решение. Такой вариант приносил много сложностей и ограничений — невозможно было использовать телефонию, как инструмент контроля общения сотрудников с клиентами, гибко настраивать сценарии приема входящих звонков и распределения, как того требуют бизнес-процессы туроператора.

Чтобы обеспечить высокую скорость обслуживания и качество консультирования клиентов, «Дом.ру Бизнес» организовал современную облачную телефонию c единым многоканальным номером 8800, 2 городскими и 10 внутренними номерами сотрудников, удобным веб-интерфейсом для автоматического управления звонками, интеграцией с AMO CRM. Такой подход обеспечил нужный уровень автоматизации, чтобы не пропускать клиентские заявки, значительно повысил качество отработки входящих обращений и лояльность клиентов — всплывает карточка клиента из CRM с его данными, автоматически переводит на ответственного менеджера.

Объективно оценить качество коммуникаций с клиентами помогает безлимитная запись разговоров, расширенная статистика — наглядные графики и таблицы показывают, кто из сотрудников сколько получает звонков, на какие номера поступают звонки. Дополнительно подключен пакет «Эффективные продажи» (заказ обратного звонка, SMS-извинение, SMS-визитка). Если все операторы заняты, АТС предложит клиенту заказать обратный звонок. Как только менеджер будет свободен, АТС автоматически совершит звонок клиенту. Если АТС зафиксирует пропущенный вызов, клиент получит SMS с извинением, а руководитель уведомление о пропущенных. SMS-визитка — сообщение с контактными данными — удобный инструмент для менеджеров по продажам, не позволяя контактам потеряться.

«Благодаря возможностям облачной телефонии «Дом.ру Бизнес» нам удалось минимизировать количество потерянных обращений, оптимально распределять нагрузку на менеджеров. Наш телефон никогда не бывает занят, а качество связи всегда отличное. ОАТС помогает нам лучше реагировать на запросы клиентов и действия наших менеджеров, отслеживать эффективность проведенных маркетинговых мероприятий. Окупаемость такого решения всего несколько звонков, ведь благодаря возможностям облачной АТС «Дом.ру Бизнес», продажи выросли в несколько раз»,— комментирует Екатерина Бастич, коммерческий директор компании «Золотая Русь».

Настройка, подключение опций и управление услугой осуществляется в Личном кабинете через простой и удобный web-интерфейс из любой точки земного шара, где есть доступ в интернет. В ЛК представлена информация о затратах и все записи разговоров, статистика по количеству звонков каждого сотрудника, направлению вызовов и их продолжительность.

ОАТС экономически выгодное и простое в использование решение для комплексной телефонизации компании любого масштаба. При подключении до 31.10.2023 г. ОАТС «Бизнес Плюс» от Дом.ру Бизнес действует спец.цена на 6 месяцев и особенные условия на «Запись звонков».

С подробными условиями оказания услуг, условиями акции «Бизнес Плюс за половину стоимости и Запись звонков за 1 рубль», тарифами, ограничениями и требованиями к услугам можно ознакомиться на https://b2b.dom.ru/ или по телефону 8 (800) 511-03-53.

АО "ЭР-Телеком Холдинг"