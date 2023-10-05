Вознесенский тракт включили в реестр улиц Казани

В Советском районе Казани строящаяся магистраль официально получила название «Вознесенский тракт». Ее уже внесли в адресный план города и реестр улиц. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Казани Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Вознесенский тракт начали строить в Казани летом позапрошлого года. Он будет проложен от Гвардейской до автодороги М-7 и разделен на две очереди. Первая часть будет открыта уже в этом месяце.

За счет новой магистрали автомобилисты смогут добираться из центра Казани до автодороги М-7 всего за 15–20 минут. Тракт будет построен без светофоров, а на перекрестках будут разворотные петли либо путепроводы.

"Ъ-Казань"