В Самаре осудили капитана судна, допустившего его затопление

В Самаре суд признал виновным капитана-механика судна на воздушной подушке «Нептун-7», допустившего его затопление. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Происшествие произошло 4 апреля 2022 года. Тогда было принято решение совершить рейс на воздушной подушке «Нептун-7» с 11 пассажирами при неблагоприятных погодных условиях по маршруту «Самара – Рождествено», что привело к затоплению судна. В результате речного происшествия утонул пассажир 1963 года рождения, а речному судну и имуществу пассажиров причинен ущерб на сумму более 10 млн руб.

По данным следствия, капитан в нарушение действующих правил выбрал неоправданно высокую скорость (около 40 км/ч) и неверный режим движения судна (переходный) в существующих в районе плавания неблагоприятных навигационных условиях, а во время дальнейшего движения по маршруту не принял мер к нивелированию воздействия на судно попутно-бокового ветра и волн путем снижения скорости хода, смены курса и перевода судна в водоизмещающий режим. После опрокидывания судна капитан не организовал эвакуацию пассажиров и членов экипажа, покинув судно одним из первых.

Капитана судна признали виновным по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Приговором суда мужчина осужден к условному лишению свободы на три года с испытательным сроком три года.

Андрей Сазонов