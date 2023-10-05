Кубань занимает 4 место в стране по числу вакансий для учителей

Краснодарский край занимает четвертое место в России по количеству вакансий для учителей. К такому выводу пришли аналитики рекрутингового сервиса HH.ru.

С начала текущего года работодатели разместили более 6 тыс. вакансий для педагогов. По сравнению с прошлым годом их количество значительно выросло (в 2022 году было размещено меньше 5 тыс. вакансий). В итоге край уступил по этому показателю лишь Москве, Подмосковью и Санкт-Петербургу.

Средняя зарплата преподавателей в стране, по данным сервиса, за август этого года составила 45 тыс. руб., а годом ранее — 40,2 тыс. руб. При этом в Сочи средняя зарплата педагогов составляет 53,6 тыс. руб. — курорт по этому показателю входит в десятку городов-лидеров. В целом по краю средний диапазон зарплат в мае-октябре составил 30-69 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков

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