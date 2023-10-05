На проект капремонта памятника архитектуры в центре Уфы потратят до 7 млн рублей

Уфимский средний специальный музыкальный колледж выбрал подрядчика по разработке проекта капремонта и приспособления к современному использованию памятника архитектуры на улице Ленина, 10, сообщается на сайте госзакупок. В аукционе победило ООО «Проектстрой». Работы выполнят за 6,6 млн руб. при начальной цене контракта 7 млн. Средства будут выделены из бюджета республики. Музыкальный колледж располагается в соседнем от ОКН здании.

Как указано в техзадании, исполнитель должен, в частности, до 15 декабря отразить в проекте состояние здания, идеи по его реставрации и пожарной безопасности, проработать доступ в здание инвалидов. Разрешено демонтировать деревянные двухстворчатые оконные блоки и деревянные перегородки, установить блоки из ПВХ.

Двухэтажное здание было построено в начале XX века. Является выявленным объектом культурного наследия «Здание», входящее в состав объекта культурного наследия регионального значения ’’Гостиница Метрополь’’».

ООО «Проектстрой» зарегистрировано в июле 2010 года Уфе. Его учредителями являются Раиля Исламова и Рузил Макаев. За прошлый год чистая прибыль компании составила 36 тыс. руб., выручка — 12,3 млн руб. Размер уставного капитала — 250 тыс. руб.

Венера Хисамова

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