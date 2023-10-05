Шесть поликлиник капитально отремонтируют на Кубани

До конца года на Кубани завершится капремонт трех поликлиник по нацпроекту «Здравоохранение». Еще в трех учреждениях работы уже завершены, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По словам главы края, многие действующие поликлиники были построены несколько десятилетий назад и сегодня не соответствуют нормативам. Власти обновляют такие медучреждения, создавая в них комфортные условия для сотрудников и пациентов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, в рамках реконструкции в поликлиниках проводят замену окон, дверей, полов. В случае необходимости меняют кровлю. В ходе работ на объектах также обновляют входные группы, устанавливают пандусы для маломобильных пациентов, закупают новую мебель и оборудование.

Уже завершен капремонт в поликлинике центральной районной больницы Брюховецкого района, а также поликлиниках Динского района и станицы Ахтырской Абинского района. К концу подходят работы в медучреждениях в Белореченском, Калининском и Славянском районах.

Вячеслав Рыжков

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