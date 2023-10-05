ММК представил лучшие практики в сфере промышленного туризма

Представители Магнитогорского металлургического комбината приняли участие в завершившемся в Кемерове Международном туристическом форуме по промышленному туризму «ПРОМПРИЁМ».



В рамках двухдневного мероприятия была организована Всероссийская школа компетенций по формированию туристических маршрутов на базе промышленных предприятий. В ее программе приняли участие экскурсоводы ПАО «ММК» Кристина Калашникова и Владимир Суднев. Последний также выступил на форуме с докладом об опыте Магнитки в развитии промтуризма.

ММК открыл свои двери для туристов в 2018 году. С тех пор были разработаны семь туристических маршрутов – два детских и пять взрослых. За пять лет ММК превратился в один из главных центров промышленного туризма в России, на базе которого работает первый в стране центр компетенций по этому направлению.

Производственную площадку комбината за это время посетили более 40 тысяч гостей, из них свыше 16,5 тысяч – дети от 6 до 14 лет, для которых разработаны маршруты «У папы на работе» и «В гости к металлургам».

У взрослых экскурсантов наиболее востребованы маршруты «Укрощение огня» и «Стальная эволюция», включающие посещение музея ММК и такие производственные локации, как доменный цех и листопрокатный цех № 11 (ЛПЦ11), где посетители могут познакомиться с современными промышленными технологиями и узнать, как производится лист для автомобилей и бытовой техники.

Особняком стоит запущенный год назад новый маршрут с символичным названием «Открытая металлургия». Этот маршрут создан для маломобильных граждан и включает в себя, помимо обзорной экскурсии по территории ММК, посещение ЛПЦ-11. В запуске этого маршрута, проходившем совместно с Обществом инвалидов Магнитогорска и Агентством стратегических инициатив, принял участие генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. Передвижение по территории предприятия осуществляется на специальном транспорте, предназначенном для перевозки маломобильных групп граждан, а в цехе маршрут проложен в соответствии с условиями «Доступная среда», и по нему гости могут самостоятельно, без посторонней помощи, передвигаться вслед за экскурсоводом.

Международный туристический форум по промышленному туризму «ПРОМПРИЁМ» проходил 3–4 октября в Кемерове. В рамках школы компетенции для нескольких групп участников была организована обширная экскурсионная программа с посещением знаковых промышленных предприятий Кузбасса и культурно-исторических достопримечательностей региона.

ПАО «ММК»