В сентябре вдвое выросло количество пострадавших от укусов клещей в Татарстане

В сентябре в Татарстане от укусов клещей пострадали 1,8 тыс. человек, что в два раза больше, чем в августе. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ведомстве объяснили такой всплеск тем, что в сентябре начинается второй пик активности клещей. Окончательно их деятельность прекращается с наступлением морозов.

Всего в этом году в Татарстане от укусов клещей пострадали почти 10 тыс. жителей. Это практически соответствует показателям прошлого года.

"Ъ-Казань"