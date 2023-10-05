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В сентябре вдвое выросло количество пострадавших от укусов клещей в Татарстане

В сентябре в Татарстане от укусов клещей пострадали 1,8 тыс. человек, что в два раза больше, чем в августе. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ведомстве объяснили такой всплеск тем, что в сентябре начинается второй пик активности клещей. Окончательно их деятельность прекращается с наступлением морозов.

Всего в этом году в Татарстане от укусов клещей пострадали почти 10 тыс. жителей. Это практически соответствует показателям прошлого года.

"Ъ-Казань"

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