В сентябре вдвое выросло количество пострадавших от укусов клещей в Татарстане
В сентябре в Татарстане от укусов клещей пострадали 1,8 тыс. человек, что в два раза больше, чем в августе. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В ведомстве объяснили такой всплеск тем, что в сентябре начинается второй пик активности клещей. Окончательно их деятельность прекращается с наступлением морозов.
Всего в этом году в Татарстане от укусов клещей пострадали почти 10 тыс. жителей. Это практически соответствует показателям прошлого года.