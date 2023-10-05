Реконструкция перрона Большого Савино отстала от графика

Столичное АО «Стройтрансгаз» (СТГ) не смогло завершить реконструкцию перрона и рулежных дорожек аэропорта Большое Савино в установленный срок. Контракт на выполнение реконструкции стоимость 820,96 млн руб. был заключен в сентябре 2022 года. Заказчиком выступает ФКУ «Ространсмодернизация». Согласно графику строительно-монтажных работ, размещенному на сайте госзакупок, все предусмотренные контрактом работы было необходимо закончить до 30 сентября текущего года. Однако, как сообщает издание 59.RU, на данный момент они до сих пор не выполнены.

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В правительстве Пермского края подтвердили, что генподрядчик в конце лета приостановил работы по устройству покрытия на перроне аэропорта. «Региональными властями были направлены запросы в федеральные ведомства с просьбой предоставить информацию о сроках завершения реконструкции на объекте»,— сообщили в пресс-службе правительства.

«Ъ-Прикамье» направил запрос в пресс-службу СТГ. К моменту публикации новости ответа на него не поступило.

Напомним, реконструкция перрона и рулежных дорожек аэропорта Большое Савино началась в 2018 году. Тогда она оценивалась в 522,8 млн руб., контракт выиграл СТГ. Однако в 2021 году подведомственное Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», которое тогда являлось заказчиком, в одностороннем порядке расторгло контракт с компанией из-за недочетов, допущенных подрядчиком при работах. В 2022 году вновь был объявлен конкурс на реконструкцию инфраструктуры аэропорта. На этот раз заказчиком выступило ФКУ «Ространсмодернизация». В итоге контракт снова выиграло АО «Стройтрансгаз».

По информации на сайте госзакупок, в мае текущего года ФКУ через суд взыскало со «Стройтрансгаза» 200 тыс. руб. за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. В течение августа-сентября компании было предъявлено три претензии за ненадлежащее исполнение контракта и начислены штрафы на общую сумму 500 тыс. руб. Также в сентябре федеральное ведомство предъявило СТГ претензию за просрочку работ и начислило неустойку в размере 7,1 млн руб.