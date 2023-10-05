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Коммерсантъ FM
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Путин поручил рассмотреть вопрос регулирования цен на мазут для отопления в арктических регионах

Путин поручил рассмотреть вопрос регулирования цен на мазут для отопления

Президент Владимир Путин раздал поручения по итогам совещания с правительством 16 августа. Среди прочего он предложил рассмотреть вопрос введения регулирования цен на мазут, «поставляемый для проведения отопительного сезона».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Поручения главы государства касаются софинансирования расходов Мурманской области и других регионов, территории которых входят в состав Арктической зоны, на подготовку к отопительному сезону 2023–2024 годов. Предлагается компенсировать рост цен на мазут, «поставляемый в целях теплоснабжения».

Поручения даны правительству. Доклад должен быть представлен до 15 октября 2023 года и до 1 февраля 2024 года. Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин.

Леонид Уварчев

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