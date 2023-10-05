Упавший в шахту Учалинского ГОКа работник погиб
Электрогазосварщик, упавший с высоты 1,2 км в устье ствола шахты «Скипо-Клетевая» Учалинского ГОК, получил смертельные травмы, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе предприятия.
Погибшему было 42 года, он работал в подрядной организации. Название компании не называется.
В УГОКе заявили о готовности оказать полное содействие надзорным и правоохранительным органам в расследовании инцидента.
Проверку инцидента начала Учалинская межрайонная прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. По предварительным данным, во время работ по демонтажу переходной площадки в стволе шахты оборвалось крепление кабеля. Двое сотрудников госпитализированы с травмами.