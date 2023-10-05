Нижегородских туристов отправили в Египет с задержкой в 31 час

Авиарейс компании Almasria вылетел из Нижнего Новгорода в Шарм-Эль-Шейх (Египет) с задержкой более 31 часа, сообщает транспортная прокуратура. По данным надзорного ведомства, на время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам были предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Этим же самолетом из Египта в Нижний Новгород вернулась группа туристов, которые более суток не могли вылететь из Шарм-Эль-Шейха. Их выселили из отеля и привезли в аэропорт. После длительного ожидания они записали обращение на имя губернатора Глеба Никитина с просьбой помочь добраться до дома. По словам туристов, они не знают причин задержки, им не предоставили воду и бесплатные звонки по России, а представители туроператора «Библио-Глобус» и авиакомпании Almasria к ним не пришли.

Через некоторое время борт был найден, туристы вернулись в Нижний Новгород в 07:30. В египетском аэропорту они провели более 28 часов.

Андрей Репин