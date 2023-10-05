На перекрестке Зиповской и Московской в Краснодаре завершается ремонт дороги

В районе перекрестка улиц Зиповская и Московская в Краснодаре завершается реконструкция дороги. О ходе работ рассказал глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

«Здесь мы видим — у подрядчика изначально правильное понимание задачи и важности качественного исполнения (что, казалось бы, не должно быть удивлением)»,— отметил мэр.

На реконструируемом участке расширили тротуар, а также добавили новые парковочные места. Работы подходят к концу — уже ведется благоустройство.

Вячеслав Рыжков

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