До конца года «Энергостройсервис+» откроет в Прикамье еще 3 зарядки для электромобилей

Компания «Энергостройсервис+», которой недавно краевые власти согласовали выделение субсидии на строительство зарядной станции для электромобилей, до конца года планирует запустить в Прикамье еще три зарядки. Как сообщают в пресс-службе регионального правительства, зарядные станции предприятия появятся на федеральных и региональных трассах. «Благодаря поддержке регионального минэкономразвития мы продолжаем развивать проект электрозаправочных станций, в частности уже до конца этого года новые ЭЗС будут открыты на Краснокамской объездной, в Большесосновском округе на развилке дорог на Пермь, Ижевск, Киров и Кунгурском округе на трассе Пермь-Екатеринбург. Считаем, что такое размещение наших станций поможет решить проблему перемещения электромобилистов между городами и сделает отрасль электротранспорта доступной», – подчеркнул директор «Энергостройсервис+» Александр Созыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Недавно комиссия по отбору заявок на получение субсидии для строительства электрозарядных станций (ЭЗС) при краевом минэке согласовала выделение 1,8 млн руб. субсидии для ООО «Энергостройсервис+». Компания уже разместила одну электрозарядную станцию (ЭЗС) в Перми, у ТЦ «Радуга» на ул. 1-ой Красноармейской, 6. Зарядка подходит для всех видов электромбилей и может одновременно заряжать сразу три транспортных средства. Инвестиции в проект составили 3,5 млн руб. Кроме того, на получение субсидии собирается претендовать российский изготовитель оборудования для зарядки электромобилей «Корпорации ПСС». Компания уже установила первую ЭЗС в Кудымкаре.

Сейчас на территории Пермского края зарегистрировано порядка 1,6 тыс. электромобилей и действует более 50 электрозарядных станций. По федеральной программе о развитии электрозарядной инфраструктуры в 2023 году в Прикамье планируется разместить 31 быструю электрозарядную станцию, в 2024 – 35. На это из федерального бюджета выделено в 2023 году 85,56 млн руб. Инвестор сможет получить до 60% затрат, понесенных на закупку оборудования для зарядки и до 30% затрат на техприсоединение зарядной инфраструктуры к электросетям.