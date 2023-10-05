Пермскому «Газпрому» не удалось продать квартиру в Москве за 35 млн рублей

Аукцион по продаже АО «Газпром газораспределение Пермь» четырехкомнатной квартиры в Москве не состоялся по причине отсутствия заявок. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказал источник в компании.

Начальная цена имущества составила 35,6 млн руб. Прием заявок осуществлялся до 21 сентября, а сами торги были назначены на 25 сентября. Однако торги не состоялись из-за отсутствия претендентов на приобретение квартиры в Москве.

Согласно описанию на Аvito, указанный объект недвижимости общей площадью 97,1 кв. м находится на втором этаже 8-этажного дома по адресу: ул. 1812 года, 9 (район станции метро «Победа»).

Источник «Ъ-Прикамье» пояснял, что указанный актив был признан советом директоров компании непрофильным: офис вышестоящей организации «Газпром межрегионгаз» давно находится в Санкт-Петербурге, и теперь нет необходимости содержать корпоративную квартиру в Москве. Московская недвижимость досталась пермской компании еще в 90-е годы прошлого века, и долгие годы использовалась в служебных целях командированных сотрудников АО.