В жилом комплексе «Раз. Два. Три» в Анапе найден новый труп

На территории жилого комплекса «Один Два Три» в Анапе в очередной раз обнаружено тело мужчины. Как сообщили «Ъ-Кубань» в СУ СКР по Краснодарскому краю, погибшим оказался 39-летний местный житель.

«Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего»,— отметили в ведомстве.

В соцсетях сообщают, что тело было найдено у одного из подъездов комплекса. Аналогичный случай произошел в августе текущего года. При похожих обстоятельствах погиб молодой человек. В июне прошлого года на территории указанного жилого комплекса было обнаружено тело 29-летнего местного жителя. Годом ранее из окна одного из домов ЖК выпала и насмерть разбилась девушка. Весной 2021 года при аналогичных обстоятельствах погибли мужчина и женщина.

Анастасия Донскова

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