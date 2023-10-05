Избраны вице-спикеры Курултая Башкирии и председатели комитетов

Заместителями председателя Курултая Башкирии на профессиональной основе от «Единой России» избраны бывший вице-премьер правительства республики Илшат Тажитдинов, Тамара Тансыккужина и Салават Хусаинов. Без отрыва от основной деятельности спикером стал Вадим Старов, чью кандидатуру предложила фракция КПРФ.

Комитеты Курултая по госстроительству и местному самоуправлению возглавил Владимир Нагорный, по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам — Фарит Гумеров, по развитию институтов гражданского общества, информационной политики и делам религий — Рустам Ишмухаметов, а его заместителем стал руководитель фракции КПРФ в парламенте Юнир Кутлугужин. Председателем по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям избрана Рузалия Хисматуллина, по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму — Алексей Шмелев. Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию возглавил Александр Андреев, председателем комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию стал Ильшат Вазигатов. Бывший министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин возглавил комитет по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Вице-спикер Салават Хусаинов избран председателем комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов.

Всего в Курултае седьмого созыва образовано девять комитетов, тогда как в прошлом созыве было восемь.

Влада Шипилова

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