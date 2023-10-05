В Челябинске в 2024 году благоустроят участки улицы Свободы

В Советском районе Челябинска благоустроят пешеходные зоны на четной и нечетной сторонах улицы Свободы в районе сквера имени художника Николая Русакова. Работы планируется начать в следующем году, сообщают в администрации города.

На четной стороне улицы Свободы обновление коснется участка от улицы Орджоникидзе до Евтеева, на нечетной стороне — от улицы Борьбы до Евтеева. В пешеходных зонах заменят дорожное покрытие на тротуарную плитку, заасфальтируют велодорожку, установят беседки с качелями, скамейки, урны и другие малые архитектурные формы. Также проведут дополнительное озеленение: высадят крупномерные деревья, кустарники и обустроят газон.

Работы по благоустройству улицы Свободы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Аукцион по выбору подрядчика пройдет уже в октябре. Это позволит приступить к работам, как только начнётся строительный сезон»,— уточняют в мэрии.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте