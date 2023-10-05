Жительницу Удмуртии убили и сбросили в подвал из-за ссоры

В Удмуртии заключили под стражу жителя Малой Пурги по обвинению в избиении до смерти своей сожительницы (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, 26-летний мужчина напал на женщину после ссоры.

В частности, трагедия произошла 2 октября, когда пара вместе употребляли алкоголь. Между молодым человеком и его 45-летней сожительницей произошла ссора, в ходе которой мужчина начал избивать женщину, используя в том числе бытовые предметы. После этого он сбросил ее в подвальное помещение, где та скончалась через непродолжительное время.