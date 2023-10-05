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Проект строительства ледового комплекса на ул. Островского получил положительное заключение экспертизы

ООО «СК “Факел”» получило положительное заключение экспертизы на проект строительства тренировочной ледовой арены на ул. Островского, 68. Как сообщается в Едином госреестре заключений экспертизы проектной документации, положительное заключение девелоперу объекта выдали 2 октября. Подготовкой документации занималось ООО «Пермгражданпроект».

Напомним, что ООО «Спортивный комплекс “Факел”» президента краевой федерации по фигурному катанию Дмитрия Шубодерова планирует возвести на спортивном поле гимназии №33 крытый ледовый комплекс. В ФОКе можно будет заниматься фигурным катанием и хоккеем. Проект СК «Факел» весной 2022 года получил статус «приоритетного инвестиционного».

Спорткомплекс на ул. Островского, 68, будет включать две ледовые арены и инфраструктуру для тренировок и соревнований на коньках. Площадь объекта составит около 2,8 тыс. кв. м. В крытой части расположатся раздевалки, оборудование для секций и соревнований по хоккею и фигурному катанию. Как ранее пояснял Дмитрий Шубодеров «Ъ-Прикамье», приступить к строительству объекта планируется в 2023 году.

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