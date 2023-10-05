Два работника травмированы в шахте Учалинского ГОКа, одного ищут спасатели

В стволе шахты «Скипо-Клетевая» Учалинского ГОКа (входит в УГМК) во время демонтажных работ обрушилась технологическая конструкция, в результате пострадали два сотрудника предприятия. С различными травмами они доставлены в центральную районную больницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Еще один работник упал с высоты 1,2 км, в настоящее время продолжаются его поиски. На месте происшествия работают сотрудники военизированного горноспасательного отряда Копейска (Челябинская область). В спасательных работах участвуют 16 человек и четыре единицы техники.

Отмечается, что работы проводились на глубине 440 м. Эвакуация в связи с инцидентом не проводилась, шахта работает в штатном режиме.

Наталья Балыкова

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