Вице-спикер Госдумы Даванков предложил Минэкономики ввести «звезды» для общепита

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») поддержал предложение Минэкономики о введении системы присвоения «звезд» для оценки предприятий и учреждений. Депутат предложили систему оценки для общепита.

Господин Даванков направил предложение главе Минэкономики Максиму Решетникову, передает ТАСС. Он объяснил инициативу участившимися случаями отравлений.

В рамках эксперимента депутат предложил двухуровневую систему оценки: «зеленую звезду» — за продукты высокого качества и опережающие существующие требования технологические стандарты, «желтую звезду» — за регулярное подтверждение соответствия процесса приготовления и качества продукции СанПиНам и другим требованиям. Вице-спикер хочет, чтобы звезды фиксировались специальной наклейкой на пункте общепита и передачей информации агрегаторам точек питания.

Господин Даванков считает, что эта система оценки снизит риски отравлений «без увеличения нагрузки на предпринимателей». В будущем он предлагает распространить систему оценки на другие предприятия.

Замглавы Минэкономики Алексей Херсонцев ранее рассказал, что в ведомстве разрабатывают систему «звезд» для оценки предприятий и учреждений по итогам профилактических визитов контролирующих органов. Министерство в качестве примера приводило возможность наклеек на дверях школ или заведений общепита.

Леонид Уварчев