Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вице-спикер Госдумы Даванков предложил Минэкономики ввести «звезды» для общепита

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») поддержал предложение Минэкономики о введении системы присвоения «звезд» для оценки предприятий и учреждений. Депутат предложили систему оценки для общепита.

Господин Даванков направил предложение главе Минэкономики Максиму Решетникову, передает ТАСС. Он объяснил инициативу участившимися случаями отравлений.

В рамках эксперимента депутат предложил двухуровневую систему оценки: «зеленую звезду» — за продукты высокого качества и опережающие существующие требования технологические стандарты, «желтую звезду» — за регулярное подтверждение соответствия процесса приготовления и качества продукции СанПиНам и другим требованиям. Вице-спикер хочет, чтобы звезды фиксировались специальной наклейкой на пункте общепита и передачей информации агрегаторам точек питания.

Господин Даванков считает, что эта система оценки снизит риски отравлений «без увеличения нагрузки на предпринимателей». В будущем он предлагает распространить систему оценки на другие предприятия.

Замглавы Минэкономики Алексей Херсонцев ранее рассказал, что в ведомстве разрабатывают систему «звезд» для оценки предприятий и учреждений по итогам профилактических визитов контролирующих органов. Министерство в качестве примера приводило возможность наклеек на дверях школ или заведений общепита.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...