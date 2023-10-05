Тренер «Ижстали» из Удмуртии назвал «хорошей» игру против «Дизеля» со счетом 0:4

Хоккейный клуб «Ижсталь» из Удмуртии вновь крупно проиграла в очередном домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ. На этот раз игра против «Дизеля» из Пензы закончилась со счетом 0:4, сообщает пресс-служба команды. «Сталевары» оказались на 27 строчке из 29 в турнирной таблице.

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Главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков назвал игру «хорошей» и отметил, что» по бойцовским качествам к ребятам никаких претензий нет». «Ошибки в обороне, ошибки 5 на 5, голы, пропущенные в меньшинстве привели к такому результату»,— заявил тренер команды.

Следующий матч состоится 6 октября. «Сталеварам» предстоит сыграть против казанского «Барса» на льду в Ижевске.