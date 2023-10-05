В Переславле в ДТП с «Уралом» погибли два человека
В Переславле в аварии легкового автомобиля и грузовика пострадали три человека, двое из них погибли на месте. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
По данным ГУ МЧС по Ярославской области, авария произошла в 16:29 4 октября. В пресс-службе полиции рассказали, что легковой автомобиль «ВАЗ-2115» выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с машиной «Урал» с полуприцепом. В результате ДТП 37-летний водитель легковой машины и его 38-летний пассажир скончались, второго пассажира 31 лет госпитализировали.
На месте работали ДПС ГИБДД, МЧС, медики и следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.