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В Переславле в ДТП с «Уралом» погибли два человека

В Переславле в аварии легкового автомобиля и грузовика пострадали три человека, двое из них погибли на месте. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

По данным ГУ МЧС по Ярославской области, авария произошла в 16:29 4 октября. В пресс-службе полиции рассказали, что легковой автомобиль «ВАЗ-2115» выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с машиной «Урал» с полуприцепом. В результате ДТП 37-летний водитель легковой машины и его 38-летний пассажир скончались, второго пассажира 31 лет госпитализировали.

На месте работали ДПС ГИБДД, МЧС, медики и следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

Алла Чижова

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