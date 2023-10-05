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На реконструкцию освещения аэропорта Уфы направят до 34 млн рублей

АО «Международный аэропорт „Уфа“» на конкурсе 24 октября выберет подрядчика реконструкции архитектурного освещения со стороны перрона на зданиях терминалов и установки световой вывески на терминале со стороны привокзальной площади, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 34,12 млн руб. Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Работы необходимо выполнить в течение трех месяцев. Подрядчик должен демонтировать реечные алюминиевые потолки «Кубота» и «Армстронг», устроить ревизионный люк, заменить кабель, лотки и светильники, заменить стеклянный козырек на фасаде, а также демонтировать надписи: «Уфа», «AIRPORT» и фасадные панели, смонтировать световые объемные буквы: «им. Мустая Карима». Подрядчик должен дать трехлетнюю гарантию на работы.

Майя Иванова

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