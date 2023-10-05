Сенатором от Курултая Башкирии стал Олег Голов

Депутаты Курултая Башкирии большинством голосов избрали бывшего главу Благовещенского района республики Олега Голова на пост сенатора от республиканского парламента. За его кандидатуру, предложенную фракцией «Единой России», проголосовали 93 парламентария, трое высказались против, шестеро воздержались и двое не голосовали.

Фракция КПРФ выдвигала на пост сенатора Ильгама Галина. Его поддержали 10 депутатов, 74 были против, 12 воздержались и восемь не голосовали. За Эдуарда Сардарова, выдвинутого фракцией ЛДПР, проголосовали четверо парламентариев, 87 не поддержали, восемь воздержались и пятеро не голосовали.

Олег Голов поблагодарил депутатов за оказанное доверие. «Приложу максимум усилий, чтобы продвигать Башкирию на федеральном уровне. Я открыт для взаимодействия, продвижения законодательных инициатив на федеральном уровне»,— коротко выступил господин Голов.

Влада Шипилова

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