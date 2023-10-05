В Сибири доля работников с зарплатой более 100 тысяч рублей составила 14,3%

Численность работников крупных и средних предприятий Сибири, получающих ежемесячную зарплату от 100 тыс. руб. (до вычета НДФЛ) и выше, в 2023 году составила 456 тыс. человек. Зарплату такого уровня имеют 14% всех занятых в округе, при этом большая часть из них проживает в Красноярском крае (145 тыс. человек или 22% от общего числа работников) и Иркутской области (94 тыс. человек или 19%), подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Чуть меньше работников с зарплатами от 100 тыс. руб. – в Кемеровской (72 тыс. человек или 14,3%), Новосибирской (61 тыс. человек или 12%), Томской (26 тыс. или 13%) и Омской (26 тыс. или 8%) областях. Наименьшее число работников с зарплатой выше 100 тыс. руб. проживает в Алтайском крае (14,4 тыс. человек или 4%), республиках Хакасия (9,7 тыс. или 10%), Тыва (3,2 тыс. или 6%) и Алтай (2,3 тыс. или 25). Как отмечают аналитики, среди отраслей, где наибольшая доля работников с зарплатой свыше 100 тыс. руб. в месяц: добыча полезных ископаемых (45,4%), финансы и страхование (41,3%), информация и связь (сфера IT, телекоммуникации, телевидение и

радио, издательская деятельность; 41,1%).

Меньшее, по сравнению с финансистами и айтишниками, количество специалистов получает зарплату от 100 тыс. руб. в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (сюда относятся юриспруденция, аудит, консалтинг, инженерно-техническое проектирование, научные исследования и разработки, маркетинг; 34%), а также в строительстве (29,7%). Менее всего зарплата более 100 тыс. руб. распространена в сельском хозяйстве, где такими заработками могут похвастаться лишь 6,2% работников, а также в сфере образования (7,2%), гостиничном и ресторанном бизнесе (8,1%), в области культуры, спорта и развлечений (8,4%), а также в ЖКХ (в,6%).

Как отмечают эксперты FinExpertiza, в стране 32,6%, или треть всех россиян с зарплатой от 100 тыс. руб., проживает в Москве, вместе

с Подмосковьем эта доля доходит до 38,7%. Если еще добавить Санкт-Петербург и два главных нефтегазовых региона страны – Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, то получится, что на пять регионов приходится 54% всех российских работников с таким уровнем трудовых доходов.

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Лолита Белова