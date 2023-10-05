В зоопарке Ижевска появился баран породы Дорпер
В Государственном зоопарке Удмуртии на территории домашнем дворе появился баран породы Дорпер, сообщает пресс-служба учреждения. Эта порода была развита в Африке путем скрещивания Дорсетского рогатого с Черноголовой персидской овцой.
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Порода отличается внешней привлекательностью и опрятностью, а также у них практически отсутствует шерстяной покров. Имеющуюся шерсть нельзя состричь, поэтому животное самостоятельно избавляется от старой шерсти, когда происходит сезонная линька. Овцы этой породы обладают крепким здоровьем и сильным иммунитетом.