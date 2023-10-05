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В зоопарке Ижевска появился баран породы Дорпер

В Государственном зоопарке Удмуртии на территории домашнем дворе появился баран породы Дорпер, сообщает пресс-служба учреждения. Эта порода была развита в Африке путем скрещивания Дорсетского рогатого с Черноголовой персидской овцой.

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Фото: пресс-служба зоопарка Ижевска

Фото: пресс-служба зоопарка Ижевска

Фото: пресс-служба зоопарка Ижевска

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Фото: пресс-служба зоопарка Ижевска

Фото: пресс-служба зоопарка Ижевска

Фото: пресс-служба зоопарка Ижевска

Порода отличается внешней привлекательностью и опрятностью, а также у них практически отсутствует шерстяной покров. Имеющуюся шерсть нельзя состричь, поэтому животное самостоятельно избавляется от старой шерсти, когда происходит сезонная линька. Овцы этой породы обладают крепким здоровьем и сильным иммунитетом.

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