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Коммерсантъ FM
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В Москве в течение трех суток выпадет половина месячной нормы осадков

В Москве за предстоящие трое суток выпадет до 38 мм осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Это 54% от месячной нормы. В воскресенье из-за метели видимость на дорогах сократится до 1–3 км, вероятны сбои в авиасообщении.

«В пятницу в Центральную Россию нагрянет очередной североатлантический циклон, который обрушится обложными дождями, выпадет 8,3 мм осадков, и вновь штормовым ветром в порывах до 17 м/с. Ночью от 8°C до 10°C, днем от 9°C до 11°C»,— сказал господин Тишковец «РИА Новости».

В субботу дожди усилятся, выпадет 20,7 мм осадков. Ночью температура будет находиться на уровне от 1°C до 3°C, днем — от 6°C до 8°C. Ветер будет достигать 13 м/c.

В воскресенье к 9:00 ливни станут переходить в «интенсивные заряды мокрого снега», ожидается 9,1 мм осадков. Ветер усилится до штормового и составит до 20 м/с. Ночью температура составит от 0°C до 2°C, днем — от 1°C до 3°C. Однако из-за пронизывающего ветра будет казаться, что на улице от –2°C до –4°C. На земле местами начнет формироваться неустойчивый снежный покров: в Москве может появиться 0,2 см, по области — до 1–3 см. Снег растает к вторнику.

Атмосферное давление в ночь с 7 на 8 октября понизится до аномальных 720 мм ртутного столба, на 25 единиц «ниже положенного». Это «самым негативным образом скажется на самочувствии и здоровье метеозависимых людей, которые как бы поднимутся на высоту московских небоскребов», добавил господин Тишковец.

Леонид Уварчев

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