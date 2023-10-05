Выдача ипотеки на Урале на 25% превысила показатель за весь прошлый год

За девять месяцев 2023 года 6,4 тыс. семей в Свердловской области получили ипотеки в банке ВТБ на сумму 25 млрд руб. Это на 25% больше, чем за весь 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В сентябре спрос на ипотеку у свердловчан вырос еще на 40% к рекордным показателям августа. Так, за прошедший месяц было оформлено 1,6 тыс. сделок на сумму в 6,5 млрд руб., что является историческим максимумом.

Средняя сумма ипотеки в сентябре увеличилась на 100 тыс. руб. и составила 4,1 млн. руб. Доля кредитов с господдержкой выросла с 50% до 66%. По льготным программам жители региона оформляли на покупку недвижимости, в среднем, больше 4,3 млн руб.

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