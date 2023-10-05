В Новосибирской области осудили «черных лесорубов» за незаконный экспорт древесины
Карасукский райсуд Новосибирской области вынес приговор трем местным жителям за контрабанду леса более чем на 850 тыс. руб., сообщает прокуратура региона.
«Черные лесорубы» в июле 2021 года попытались перевести через границу ЕврАзЭС древесину хвойных пород. Один из фигурантов дела помог предоставить подложные документы, в которых была ложная информация об объеме вывозимых ресурсов. Контрабандистов задержали при осуществлении таможенного контроля.
Один из осужденных является жителем Красноярского края, его сообщники прибыли в регион из Алтайского края. Им предъявлены обвинения по ч.1 ст. 226 УК РФ (покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере). Суд назначил им от 3 лет 6 месяцев до 4 лет условно.