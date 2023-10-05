В городской думе Димитровграда избрали председателя

Заместитель директора лицея ядерных технологий Ксения Душкова избрана председателем городской думы Димитровграда. Ее поздравил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Глава региона напомнил, что в текущем году в Димитровграде ведется благоустройство сразу нескольких общественных территорий. Параллельно идут работы по реконструкции городских дворов. Строится новая автомагистраль в объезд города, что позволит разгрузить дороги Димитровграда.

Евгений Чернов