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В городской думе Димитровграда избрали председателя

Заместитель директора лицея ядерных технологий Ксения Душкова избрана председателем городской думы Димитровграда. Ее поздравил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Глава региона напомнил, что в текущем году в Димитровграде ведется благоустройство сразу нескольких общественных территорий. Параллельно идут работы по реконструкции городских дворов. Строится новая автомагистраль в объезд города, что позволит разгрузить дороги Димитровграда.

Евгений Чернов

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