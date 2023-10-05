Петербургская компания погасила долги по зарплате на 1 млн руб.

Петербургская транспортная компания ООО «ТК ППА» выплатила своим сотрудникам задолженность по заработной плате в размере более 1 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Ведомство установило, что у компании образовалась задолженность по зарплате перед 22 работниками за май и июнь 2023 года. В этой связи прокурор обратился к генеральному директору «ТК ППА», в результате задолженность была полностью погашена.

ООО «Транспортная компания Профпромавто» образовано в 2022 году. Основной вид деятельности — аренда и лизинг строительных машин и оборудования. Генеральный директор — Юрий Прокофьев.

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