В Башкирии тепловоз столкнулся с КамАЗом

Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения тепловоза с КамАЗом на регулируемом переезде на пути необщего пользования в Благовещенске, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

ДТП произошло 4 октября около 19:35 вблизи дома 51 по Социалистической улице. Шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов, но не опрокинулись. КамАЗ получил повреждения. Его водителя госпитализировали в медучреждение Уфы.

Задержки движения других поездов не было.

Венера Хисамова

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