В суд направлено уголовное дело по факту гибели блогера в ДТП

Чишминский районный суд рассмотрит уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла 32-летняя жительница Чишмов, блогер Диана Юнусова (Сафарова).

36-летний житель Чишминского района Вадим Латыпов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженном с оставлением места его совершения (п. «а,б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Обвинительное заключение утвердила прокуратура Башкирии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, ночью 9 мая текущего года водитель Toyota Camry в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по Революционной улице поселка Чишмы со значительной скоростью и не соблюдая боковой интервал, при совершении обгона подрезал автомобиль Honda Civic под управлением Дианы Юнусовой. В результате ее машина потеряла устойчивость и наехала на металлический забор, а девушка скончалась от полученных травм. После ДТП Вадим Латыпов скрылся с места аварии.

Обвиняемый частично признал вину.

Майя Иванова

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