Суд в Удмуртии оставил под стражей обвиняемого в вырубке леса на 5 млн рублей

Верховный суд Удмуртии оставил под стражей одного из обвиняемых в незаконной рубке леса, а также в тайном хищении чужого имущества на 5 млн руб. Об изменении меры пресечения на более мягкую просила сторона защиты, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

Напомним, мужчину обвиняют в незаконной рубке леса в составе организованной группы, а также в тайном хищении чужого имущества (ч. 3 ст. 260 УК РФ, и п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ). По версии следствия, трое жителей Удмуртии вырубили больше 930 сырорастущие деревья хвойных пород в Шарканском и Воткинском районах. Свою вину мужчина не признал.

Суд счет доводы стороны защиты о возможности избрания более мягкой меры несостоятельными. Постановление вступило в законную силу.