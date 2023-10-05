В Магнитогорске произошел пожар в цехе пиломатериалов

Цех по переработке пиломатериалов загорелся в Магнитогорске. В ликвидации пожара участвуют четыре звена газодымозащитной службы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Возгорание началось утром 5 октября в цехе, расположенном на улице Циолковского. Пожар локализован. Угрозы распространения огня нет. По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал. Специалисты местного пожарно-спасательного гарнизона принимают необходимые меры по полной ликвидации возгорания.

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