Шойгу проверил организацию боевой подготовки добровольцев в Южном военном округе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел проверку в местах подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа. Ему представили оборудование, на котором проводится обучение, и продемонстрировали применение боевого дрона.

БАРС, или Боевой армейский резерв страны,— добровольческие подразделения, созданные при Минобороны.

Начальник управления боевой подготовки ЮВО (его имя в пресс-релизе Минобороны не раскрывается) рассказал министру, что ведется обучение по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке и по программам подготовки операторов беспилотников, механиков-водителей и других военно-учетных специальностей. Занятия проводят люди с боевым опытом. Отрабатываются эвакуация раненых из техники и окопов, процесс доставки до средств эвакуации, а также отработка организации связи в наступательном бою.

В ходе огневой подготовки контрактников и добровольцев обучают стрельбам из различных видов стрелкового оружия, из ручного противотанкового гранатомета, автоматического станкового гранатомета АГС-17 и реактивного пехотного огнемета «Шмель». Как утверждает начальник управления боевой подготовкой ЮВО, обучающиеся производят от 250 до 300 выстрелов гранат из АГС-17 и больше 500 выстрелов из стрелкового оружия.

Леонид Уварчев