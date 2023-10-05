Власти Прикамья будут выплачивать 15 тыс. рублей за содействие в поимке вандалов-граффитчиков

Краевые власти планируют поощрять граждан выплатой в размере 15 тыс. руб. за содействие в поимках вандалов, рисующих граффити на стенах. Об этом в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» сообщил первый заместитель главы минтербеза края Альберт Марданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Марданов рассказал, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поставил перед региональным минтербезом и администрацией Перми задачу разработки механизма по выплате вознаграждений тем, кто будет помогать устанавливать личности нелегальных граффитистов для дальнейшего привлечения их к ответственности.

Замминистра пояснил, что на данный момент разрабатывается соответствующий порядок, и уже осенью этого года будет введено денежное вознаграждение. Всем остальным горожанам, которые недовольны нелегальным граффити на домах, Альберт Марданов предложил делать фотографии рисунков и направлять их на портал «Управляем вместе».

По итогам 2022 года, в полицию Перми поступило 411 обращений по поводу инцидентов с применением граффити. Было составлено 167 протоколов об административных правонарушениях. В марте 2023 года депутаты краевого заксобрания приняли законопроект, по которому штрафы за расклейку объявлений и нанесение на фасады домов граффити будут увеличены в несколько раз.