Лукашенко приостановил действие соглашения с Украиной о переселенцах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия соглашения с Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.

Соглашение было подписано в Минске 19 марта 2023 года. Оно, в частности, предполагало, что власти Белоруссии и Украины обязаны обеспечить на своей территории защиту переселенцев и членов их семей от насилия, угроз и других неправомерных действий по признаку пола, языка, политических или иных взглядов. Переселенцы освобождались от ограничений на ввоз и вывоз своего личного имущества, таможенных пошлин и налогов и сборов.

19 сентября палата представителей Национального собрания Белоруссии одобрила приостановку соглашения с Украиной. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков отмечал, что закон подготовлен в ответ «на недружественные действия Украины в отношении Белоруссии, выразившиеся в закрытии границы, а также в выходе Украины в одностороннем порядке из ряда межведомственных и межгосударственных договоров».

Белорусские власти утверждали, что закон не окажет негативного воздействия на переезд и интеграцию переселенцев с Украины, а также не ухудшит правовое положение украинских граждан, имеющих вид на жительство в Белоруссии или обращающихся за получением белорусского гражданства.

Милена Костерева