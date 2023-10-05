В Янаульском районе произошел взрыв газа в пятиэтажке

Прокуратура Янаульского района проводит проверку в связи с взрывом бытового газа в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома по улице Ленина в Янауле, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. ЧП произошло вчера вечером.

Ведомство установит обстоятельства и причины случившегося, даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— отмечается в сообщении.

Как сообщала пресс-служба МЧС по Башкирии, в результате происшествия мужчина получил ожоги, он доставлен в Янаульскую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии. Жильцы других квартир не пострадали. В квартире, где произошел взрыв, выбиты три пластиковых окна, входная дверь, перегородка из ДСП разрушена. На пятом этаже в двух соседних квартирах выбиты входные металлические двери.

Майя Иванова

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