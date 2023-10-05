Экс-главврач пермской больницы, уличенная в растрате средств, добилась смягчения наказания

Бывший главный врач ГБУЗ Пермского края «Центр медицинской профилактики» Марина Другова, уличенная в растрате в крупном размере, добилась очередного смягчения наказания. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Штраф в размере 1,5 млн руб. заменен госпоже Друговой на исправительные работы сроком на 1 год 10 месяцев с удержанием 15% заработной платы в доход государства. Ленинский районный суд Перми учел имущественное положение инвалида второй группы Марины Друговой, воспитывающей сына-инвалида, что стало основанием для смягчения наказания. 9 октября решение вступит в силу, если не будет к тому моменту оспорено потерпевшей стороной и прокуратурой.

По версии следствия, с декабря 2014-го по сентябрь 2018 года госпожа Другова заключала фиктивные договоры на оказание услуг, перечисленные деньги обналичивались. В больницу фиктивно были устроены две сотрудницы — на должности заведующей отделением и врача. Зарплата поступала на банковские карты, которыми пользовалась Другова. Перечисленные деньги обналичивались.

В октябре 2021 года Ленинский райсуд признал Марину Другову виновной в шести присвоениях и растратах на общую сумму 2,01 млн руб., совершенных с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Четыре эпизода квалифицированы как «в крупном размере». Назначено наказание — 4 года 6 месяцев заключения в ИК общего режима со штрафом 40 тыс. руб. Осужденную взяли под стражу в зале суда и доставили в СИЗО.

Из назначенных четырех с половиной лет лишения свободы госпожа Другова отсидела под стражей более восьми месяцев и вышла на свободу летом 2022 года. Смягчающим обстоятельством тогда стало получение экс-главврачом второй группы инвалидности. Тем не менее Марине Друговой отмерили штраф в размере 2 млн руб., и с учетом ее нахождения в СИЗО размер штрафа сократили до 1,5 млн руб. Апелляционная инстанция исключила также квалификацию одного эпизода как «совершенного группой лиц по предварительному сговору» — с августа 2016-го по май 2018 года Татьяна Романовская участвовала в пособничестве в присвоениях и растратах с общим ущербом 327,9 тыс. руб. (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ). Госпоже Романовской также заменили три года условного лишения свободы со штрафом 8 тыс. руб. на условные 1 год 10 месяцев исправительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства.